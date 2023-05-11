السفارة الروسية في الفلبين تحقق في ملابسات فقدان مواطنة روسية

أعلنت السفارة الروسية في العاصمة الفلبينية مانيلا أنها تحقق في ملابسات اختفاء الفتاة الروسية يوليا تشوماك.

وقالت السفارة في حديث لوكالة "نوفوستي: "يقوم موظفو القسم القنصلي بتوضيح كافة الظروف المتعلقة بطلب المواطنة تاتيانا كوفاليفا بشأن اختفاء ابنتها يوليا".

وأضافت أنه تم تلقي الاستئناف في 9 مايو الجاري عبر البريد الإلكتروني والهاتف من المواطنة الروسية تاتيانا كوفاليفا بشأن اختفاء ابنتها يوليا أندرييفنا تشوماك من مواليد 2000. ويزعم أن يوليا وصلت إلى مانيلا في 6 مايو الجاري "للعمل في إحدى الشركات المحلية" ولم تتصل بأقاربها منذ ذلك الحين.

وتابعت: "أثناء المكالمة مع تاتيانا كوفاليوفا طلبنا منها تقديم تفاصيل إضافية حول رحلة ابنتها. وبناء على النتائج أرسلنا المناشدات المناسبة إلى الهيئات المختصة في البلاد".

هذا وأوصت السفارة تاتيانا كوفاليوفا أيضا بالتقدم ببيان إلى هيئات الأمن الروسية بشأن إعلان ابنتها يوليا تشوماك مطلوبة من قبل الإنتربول.

المصدر: نوفوستي