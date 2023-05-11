تركيا: بوتين زعيم بعيد النظر ولا يفرض على أردوغان الانحياز في أزمة أوكرانية

وصف متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه زعيم بعيد النظر، وأكد أنه لا يحاول أن يفرض على نظيره التركي رجب طيب أردوغان الانحياز في أزمة أوكرانيا.

وأضاف قالن: "السيد بوتين زعيم بعيد النظر يدرك أنه لا يمكن فرض مثل هذا الشيء على أردوغان. تربط أردوغان وبوتين علاقات جيدة جدا وقوية، قائمة على الثقة المتبادلة. وبفضل هذه العلاقات يمكننا العمل على الساحة السورية، وعلى منصة أستانا، وصفقة الحبوب، وقضايا حرجة أخرى".

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وفي ما يتعلق بالحوار حول أوكرانيا، أشار إلى أن "روسيا تدرك جيدا موقف تركيا".

وأضاف: "نقول للجانب الروسي إن النزاع يجب أن ينتهي على أساس وحدة أراضي أوكرانيا والحفاظ على استقلالها السياسي، وعودة جميع الأراضي التي تم ضمها".

المصدر: تاس