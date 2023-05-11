باريس: الصين قد تلعب دورا مهما من أجل السلام في العالم

اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، لدى استقبالها نظيرها الصيني، تشين قانغ، في باريس أن للصين دورا مهما يمكن أن تؤديه "من أجل السلام والاستقرار في العالم".

وقالت كولونا: "ندرك أهمية دور الصين على الساحة العالمية وأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه من أجل السلام والاستقرار في العالم".

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وأشارت إلى وجوب سعي بكين إلى "إقناع روسيا بالعودة إلى الاحترام الكامل لميثاق" الأمم المتحدة.

وبشأن كوريا الشمالية، دعت كولونا وزير الخارجية الصيني إلى بذل جهود للتوصل إلى "رد موحّد" و"العمل من أجل استقرار شبه الجزيرة والمنطقة".

وشدّد تشين قانغ الذي يجري حاليا جولة في أوروبا، على أن زيارته باريس ترمي إلى "العمل معا لتسريع التواصل والتعاون في شتى المجالات"، خصوصا المجال الإنساني "للدفع قدما بالشراكة الاستراتيجية الصينية-الفرنسية الشاملة".

وبدأ وزير الخارجية الصيني الإثنين جولة في أوروبا فيما تسعى بلاده إلى تأدية وساطة في النزاع في أوكرانيا. ويتوجه الى النروج بعد زيارته ألمانيا وفرنسا.

المصدر: فرانس برس