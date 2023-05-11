بيسكوف يشيد بالعلاقات مع صربيا ويأمل بصمودها في وجه التيار الغربي المعادي لروسيا

أشاد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، بالعلاقات الروسية الصربية، وأعرب عن أمله في أن تصمد بلغراد في وجه التيار الغربي المناهض لروسيا والضغط عليها بشتى السبل للالتحاق بالعقوبات.

وقال: "على الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إظهار المرونة والحكمة السياسية في إيجاد توازنات دقيقة. نأمل أيضا أن تتمتع صربيا بالقوة الكافية والسيادة الكافية لعدم الانجرار مع التيار الغربي".

وأشار فوتشيتش، في وقت سابق إلى أنه سئم من مطالبات المسؤولين الغربيين لبلغراد بالالتحاق بالعقوبات ضد روسيا.

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المصدر: وكالات