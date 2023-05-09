رئيس صربيا: كل سياسي غربي ألتقيه يطالبني بفرض عقوبات على روسيا

أعلن رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، أن كل ممثل عن الغرب عند لقائه بالقيادة الصربية، يطالبها على الفور بالالتحاق بالعقوبات ضد روسيا.

وقال فوتشيتش: "لقد اعتدت على ذلك في كل اجتماع معهم، بعد "مساء الخير" على الفور حول العقوبات ضد روسيا".

وأشار إلى أنه على الرغم من أنه لم يعد بعدم دعم العقوبات ضد روسيا المفروضة من قبل الدول الغربية، إلا أن صربيا لا تزال قادرة على الامتثال لقرارات مجلس الأمن القومي في مارس 2022 وعدم الالتحاق بالعقوبات.

وصرح الرئيس الصربي، في وقت سابق بأنه سئم من مطالبات المسؤولين الغربيين لبلغراد بالالتحاق بالعقوبات ضد روسيا.

المصدر: RT