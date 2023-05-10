مراسلتنا: 16 إصابة نتيجة سقوط صواريخ من غزة على عسقلان (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء الأربعاء، إن 16 إسرائيليا أصيبوا، بينهم حالة خطيرة في سقوط صواريخ على في عسقلان أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

وأضافت المراسلة أن أبنية في عسقلان وسديروت أصيبت إصابات مباشرة.

إقرأ المزيد

كما أفادت بأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية عسقلان وفي غلاف قطاع غزة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية مساء الأربعاء رشقة كبيرة من الصواريخ من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية وغلاف غزة، ردا على العدوان الإسرائيلي الذي يسهدف القطاع منذ فجر الثلاثاء.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مجمعات عسكرية وموقعا لإنتاج أسلحة تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وقال في بيان: "أغارت مروحيات حربية قبل قليل على 4 مجمعات عسكرية تابعة للجهاد الاسلامي في قطاع غزة ومن ضمنها مجمعات لتخزين الأسلحة".

وأضاف أن الجيش استهدف مجمعا عسكريا تستخدمه القوة البحرية للتنظيم، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل قصف أهداف إضافية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

يتبع..