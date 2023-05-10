نتنياهو: إسرائيل تخلق معادلة جديدة مع غزة

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، بأن تل أبيب خلقت معادلة جديدة، في إشارة للقصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدف قادة في الجهاد الإسلامي.

وقال نتنياهو "قواتنا تقوم بقصف أهداف في غزة وتجني أثمانا باهظة".

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وأضاف أن كل من يحاول المس بنا سيلقى الرد من خلال هذه العملية، مشيرا إلى أن الجهاد الإسلامي تلقى الضربة الأقسى خلال الفترة الأخيرة.

وتابع قائلا: "نبعث رسالة وبرقية لكل من يحاول المساس بإسرائيل.. نحن نراقبكم في كل مكان".

من جهته، صرح وزير الدفاع غالانت بأن الجيش وجه ضربة قاسية للجهاد الإسلامي خلال فترة قصيرة جدا.

وذكر أنه تم استهداف وسائل تستخدم من قبل المنظمات الفلسطينية لاستهداف إسرائيل.

وأوضح الوزير أن القوات الإسرائيلية سددت ضربة للمخزونات الصاروخية التي كانت ستطلق صوب المناطق الإسرائيلية.

وأشار إلى أن كل هذه النشاطات تركت الجهاد الإسلامي دون قدرة على الرد، مبينا أن الفضل يعود للتكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة التي دخلت مؤخرا إلى الخدمة.

وشدد غالانت على أن تل أبيب سترد على كل من يحاول المساس بإسرائيل.

وأكد وزير الدفاع أن المعركة لم تنتهي بعد وأن ساحة الحرب لم تصمت، مشددا على أنهم على استعداد لمواجهة أي سيناريو.

واستطرد بالقول: "آمل أن تنتهي هذه المعركة قريبا".

المصدر: RT