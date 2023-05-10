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الاستخبارات التركية تعلن القبض على قيادي كبير بـ"داعش" في سوريا

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الاستخبارات التركية تعلن القبض على قيادي كبير بـ
صورة تعبيرية
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أعلنت الاستخبارات التركية القبض على قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي وثلاثة من أعوانه في سوريا.

وأوضحت الاستخبارات التركية، أن طواقمها نفذت عملية أمنية خاصة في سوريا، تم إثرها إلقاء القبض على المسؤول في تنظيم "داعش" المعروف "بشهاب ڤاريش" رفقة 3 من مساعديه.

وتجدر الإشرارة إلى أن "ڤاريش" كان عرف سابقا بكونه (والي تركيا في التنظيم)، وهو واحد من أخطر الطلوبين في القائمة الحمراء لتركيا.

من الجدير ذكره، أن القوات التركية نفذت عدة عمليات عسكرية شمال سوريا، من بينها "درع الفرات" في العام 2016، و"غضن الزيتون" في العام 2018، و"نبع السلام" في العام 2019 ضد تنظيمي "داعش" وفصائل كردية.

وتطالب دمشق أنقرة، بصورة مستمرة، بإنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية ووقف دعم ما تصفه سوريا بالجماعات الإرهابية.

المصدر: RT

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