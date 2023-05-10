أوغلو: نأمل بتمديد صفة الحبوب شهرين على الأقل

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، عن أمله في موافقة روسيا على تمديد صفقة الحبوب السارية حتى الـ18 من مايو الجاري، لمدة لا تقل عن شهرين.

وقال أوغلو اليوم الأربعاء لدى عودته من موسكو عقب المحادثات الرباعية حول سوريا: "آمل أن يتم التوصل إلى نتيجة إيجابية خلال اجتماع إسطنبول، ونعتقد بأن رئيسنا رجب طيب أردوغان سيضع النقطة الأخيرة في هذه المسألة، خلال محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم تمديد الصفقة لمدة لا تقل عن شهرين".

وأضاف، "يشارك في المفاوضات كل من نائبي وزيري الدفاع والخارجية الروسيين، ونظيريهما التركيين، أما من الطرف الأوكراني فيشارك نائب وزير البنية التحتية.

ونوه أوغلو بأنه ناقش مسألة تنفيذ صفقة الحبوب في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتم ابحث أهم القضايا الثنائية والإقليمية، والوضع في أوكرانيا والقوقاز.

وفي 18 مارس المنصرم، أعلنت روسيا تمديد الاتفاق 60 يوما لإعادة تقييم تنفيذه.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.

المصدر: تاس