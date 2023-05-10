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"الناتو": الصين لا تمثل خطرا عسكريا يهددنا

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Legion-Media Photothek
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قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" روب باور، إن الصين لا تمثل خطرا عسكريا على الحلف، ولذا فلم يتم إعداد خطط لمواجهتها.

وقال باور خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، يوم الأربعاء: "نصنف الصين ليس خطرا، بل تحديا... ونحن لا نضع أي خطط عسكرية خاصة بالصين".

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وأوضح باور أن الناتو يعتبر "خطرا" روسيا والإرهاب الدولي، ولذلك يجري إعداد الخطط العسكرية للمواجهة المحتملة مع روسيا والتنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن ذلك لا يعني أنه لا يمكن للقيادات العسكرية لدول معينة في حلف الناتو القيام بالتخطيط الاستراتيجي لسيناريوهات النزاع العسكري المحتمل مع الصين.

المصدر: إنترفاكس

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