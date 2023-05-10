"الناتو" يعلن عن خطط واسعة النطاق للدفاع عن أعضائه

أعلن القائد العام لقوات حلف "الناتو"، كريستوفر كافولي، أن الحلف يطور خططا عسكرية جديدة واسعة النطاق للدفاع عن كل شبر من أراضي دول الحلف.

وقال كافولي اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العسكرية للحلف، إن "الوقائع السياسية الجديدة تتطلب إعادة توجيه مهام الحلف من عمليات إدارة الأزمات خارج منطقة مسؤولية الناتو إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق، للدفاع عن كل شبر من أراضيه".

وأضاف: "خطط الحلف الإقليمية الجديدة ذات مرجعية جغرافية، وهي موجهة لحماية مناطق محددة تابعة لدول الحلف، ونعمل على الدمج بين خطط الدفاع الوطني لدول الجناح الأمامي وخطط الحلف العامة، كما نسعى لتحسين قدرتنا على نشر قواتنا في المكان والزمان المناسبين".

وفي سياق متصل، صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف ا"لناتو" الأميرال روب باور، بأن الخطط العسكرية الجديدة للحلف "ستتطلب نشر قوات جديدة بدرجة جاهزية عالية".

المصدر: تاس