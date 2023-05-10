مدفيديف يسخر من تغيير بولندا اسم كالينينغراد: في هذه الحالة لستم إلا كيانا ضمن روسيا!

سخر دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من قرار سلطات بولندا إطلاق اسم "كروليفيتس" على مدينة كالينينغراد الروسية، مشيرا إلى أن مثل هذا الأسلوب سينقلب على بولندا نفسها.

وكتب مدفيديف عبر "تويتر": "إذا، يريد دعاة روسوفوبيا البولنديون تعليم التاريخ للجميع. اسم مدينة كالينينغراد الروسية لا يرضيهم فيقترحون تسميتها بـ كروليفيتس بدلا من ذلك".

وأضاف، مشيرا إلى الأسماء الحالية والقديمة (ألمانية الأصل) لأبرز المدن البولندية: "حسنا، في هذه الحالة، لا كراكوف لهم وإنما كراكاو فقط. ولا غدانسك وإنما دانزيغ. ولا شيتسن وإنما شتيتن. ولا بوزنان وإنما بوسين فقط. لا فروتسواف إنما بريسلاو.. ويمكن توسيع هذه القائمة أكثر فأكثر".

وتابع: "وبالطبع لا بولندا. وإنما دوقية وارسو أو مملكة بولندا كجزء من روسيا، وريث الإمبراطورية الروسية"، في إشارة إلى حقيقة كون بولندا جزءا من الدولة الروسية من عام 1815 وحتى سقوط الحكم القيصري عام 1917.

So, Polish Russophobes want to teach everybody history. The name of the Russian city of Kaliningrad is not to their liking; they suggest writing Krulevets instead.



Well, in that case, no Kraków for them; only Krakau.

No Gdańsk; only Danzig.

No Szczecin; only Stettin.

No Poznań;… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 10, 2023

وكانت اللجنة البولندية لتوحيد الأسماء الجغرافية خارج بولندا قررت التخلي عن تسمية كالينينغراد ومقاطعة كالينينغراد المحاذية للحدود البولندية، باسميهما الروسيين واعتمدت بدلا من ذلك اسمي "كروليفيتس" و"مقاطعة كروليفيتس".

وقالت اللجنة في بيان لها أمس الثلاثاء إن "المدينة التي تحمل الاسم الروسي لكالينينغراد حاليا معروفة في بولندا بالاسم التقليدي كروليفيتس"، مدعية أن اسمها الروسي الحالي "تسمية مصطنعة لا علاقة لها بالمدينة أو المنطقة".

المصدر: RT