صرح العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 ألاستير كروك بأن الجيش الأوكراني يتخلف عن الجيش الروسي في جميع النواحي، مما يثير شكا في قدرة القوات الأوكرانية على شن هجوم مضاد.

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وقال كروك في حديث لقناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "تحول الوضع 180 درجة... تعاني أوكرانيا من نقص في الذخيرة والمدافع في حين أن روسيا لديها نظام لوجستي وفني شامل وقدرات صناعية وإمدادات وهذا كل ما تحتاج إليه قواتها لشن هجوم".

ووفقا لتقديرات العميل السابق فإنه يوجد لدى القوات الأوكرانية 50 ألفا من العسكريين المدربين فقط، في حين لا يزال عدد العسكريين المدربين في الجيش الروسي أكبر بعدة مرات. ويدل ذلك على أن كييف ليست جاهزة لشن أي هجوم مضاد كبير.

المصدر: نوفوستي