كليتشدار أوغلو يتوعد بترحيل اللاجئين السوريين حال فوزه

توعد مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، بترحيل اللاجئين السوريين في غضون عامين من وصوله إلى السلطة.

وتعهد كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري ومرشح الطاولة السداسية للانتخابات الرئاسية، في كلمة ألقاها خلال تجمع انتخابي في ولاية أضنا بترحيل جميع السوريين في غضون عامين، وأكد أن المهاجرين الأفغان والسوريين وغيرهم يواصلون الدخول إلى تركيا عن طريق الشريط الحدودي.

وأشار الى أن تحالف المعارضة ملتزم بتعهداته فيما يتعلق بترحيل اللاجئين من تركيا.

وقال إنه سيطبق هذا الوعد دون ممارسة "أي عنصرية ومن خلال تلبية جميع احتياجات السوريين وضمان سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومساهمة المقاولين الأتراك".

واستطرد: "إذا أرادوا، يمكنهم القدوم إلى تركيا كسائحين ويمكنهم إقامة حفلات زفافهم هنا، فلا مشكلة لدينا في ذلك".

خلال لقاء جماهيري.. زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو يعد بترحيل السوريين في غضون عامين من وصوله إلى السلطة https://t.co/e9GgooOzVFpic.twitter.com/sGTbO5o0UW — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 8, 2023

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التركية، البرلمانية والرئاسية، في 14 مايو الجاري.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا بحسب إحصائية العام 2022، بـ 3 ملايين و800 ألف لاجئ تقريبا.

المصدر: تركيا الآن+ الأناضول