توقيف حوالي ألف شخص في باكستان منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال عمران خان

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الأربعاء، أن حوالى ألف شخص أوقفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقال مسؤولون في بيان لوسائل الإعلام إن "فرق الشرطة أوقفت 945 مخالفا للقانون ومشاغبا من كل أنحاء الولاية"، موضحين أن 130 ضابطا ومسؤولا جرحوا في أعمال العنف التي اندلعت بعد اعتقال خان أمس الثلاثاء.

هذا ومن المقرر أن يمثل خان أمام محكمة خاصة ستعقد في مبنى للشرطة في وقت لاحق اليوم.

المصدر: "أ ف ب"