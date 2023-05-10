نائب ياباني يدين الدعوات الموجهة إليه لإعادة النظر في خططه لزيارة روسيا

أرجأ نائب مجلس الشيوخ الياباني مونيو سوزوكي الذي كان يخطط لزيارة روسيا في مايو الجاري، رحلته هذه، منتقدا دعوة قيادة حزبه "جمعية النهضة اليابانية" إلى مراجعة خططه.

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ونقلت صحيفة "سانكي" عن السياسي أثناء جلسة للحزب قوله: "نظرا لوجود بيان صاخب مفاده أنه يجب علي التفكير في رحلتي وبناء على ما إذا كانت تتفق مع المصالح الوطنية، أريد أن أوضح للأمين العام (للحزب) أنني كسياسي تصرفت وفكرت في المصالح الوطنية أكثر منك بمئة مرة".

ودعا سوزوكي قيادة حزبه لـ "اختيار الكلمات بشكل أفضل".

وفي نهاية أبريل الماضي وافقت اللجنة التشاورية لمجلس الشيوخ الياباني على طلب مونيو سوزوكي القيام بزيارة إلى روسيا. وبعد ذلك صرح الأمين العام لحزب "جمعية النهضة اليابانية، فوميتاكي فودزيكا، بأن القرار بشأن هذه الزيارة يجب أن يتم اتخاذه مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها المحتمل على المصالح الوطنية".

ومونيو سوزوكي سياسي ذو خبرة سياسية كبيرة. وأصبح عضوا في البرلمان الياباني منذ 40 عاما. ويمثل سوزوكي الآن حزب "جمعية النهضة اليابانية" في مجلس الشيوخ بالبرلمان، وهو معروف في السياسة اليابانية باهتمامه بتوقيع معاهدة سلام وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا.

المصدر: نوفوستي