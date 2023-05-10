 
مباشر
عاجل
لافروف: واشنطن بدأت بإنشاء "جيش سوري حر" بمشاركة إرهابيين لاستخدامه ضد السلطات الشرعية في دمشق

نائب ياباني يدين الدعوات الموجهة إليه لإعادة النظر في خططه لزيارة روسيا

أخبار العالم

نائب ياباني يدين الدعوات الموجهة إليه لإعادة النظر في خططه لزيارة روسيا
Gettyimages.ru
النائب الياباني مونيو سوزوكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/va5a

أرجأ نائب مجلس الشيوخ الياباني مونيو سوزوكي الذي كان يخطط لزيارة روسيا في مايو الجاري، رحلته هذه، منتقدا دعوة قيادة حزبه "جمعية النهضة اليابانية" إلى مراجعة خططه.

إقرأ المزيد
نائب ياباني: الولايات المتحدة وبريطانيا أثارتا النزاع في أوكرانيا
نائب ياباني: الولايات المتحدة وبريطانيا أثارتا النزاع في أوكرانيا

ونقلت صحيفة "سانكي" عن السياسي أثناء جلسة للحزب قوله: "نظرا لوجود بيان صاخب مفاده أنه يجب علي التفكير في رحلتي وبناء على ما إذا كانت تتفق مع المصالح الوطنية، أريد أن أوضح للأمين العام (للحزب) أنني كسياسي تصرفت وفكرت في المصالح الوطنية أكثر منك بمئة مرة".

ودعا سوزوكي قيادة حزبه لـ "اختيار الكلمات بشكل أفضل".

وفي نهاية أبريل الماضي وافقت اللجنة التشاورية لمجلس الشيوخ الياباني على طلب مونيو سوزوكي القيام بزيارة إلى روسيا. وبعد ذلك صرح الأمين العام لحزب "جمعية النهضة اليابانية، فوميتاكي فودزيكا، بأن القرار بشأن هذه الزيارة يجب أن يتم اتخاذه مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها المحتمل على المصالح الوطنية".

ومونيو سوزوكي سياسي ذو خبرة سياسية كبيرة. وأصبح عضوا في البرلمان الياباني منذ 40 عاما. ويمثل سوزوكي الآن حزب "جمعية النهضة اليابانية" في مجلس الشيوخ بالبرلمان، وهو معروف في السياسة اليابانية باهتمامه بتوقيع معاهدة سلام وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا