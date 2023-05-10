علييف: خلال 8 أيام وضعنا الأساس لـ10 قرى في قره باغ

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، في كلمة وجهها للشعب، إنه تم في الأيام الثمانية التي تواجد خلالها في منطقة قره باغ، وضع أسس لعشر قرى.

وأضاف علييف: "من 2 مايو إلى الوقت الحاضر، أنا موجود في قره باغ وخلال ذلك تم تنفيذ العديد من الفعاليات، بما في ذلك وضع أسس 10 قرى، وتم افتتاح الكثير من المؤسسات. تشهد قره باغ وشرق زانجيزور عملية نهضة، ويجري بناء أو إعادة بناء أو إصلاح وترميم الطرق والجسور والأنفاق ومحطات الطاقة والخزانات والمدارس والمستشفيات والمباني السكنية والمساجد، وكذلك مد خطوط نقل الكهرباء".

في أبريل 2022، أوعز علييف بتشكيل مجموعة عمل لإعداد مفهوم "المدينة الذكية" و "القرية الذكية". تم الانتهاء من بناء أول قرية من هذا النوع في مايو من العام الماضي.

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وتتوقع السلطات أنه بحلول عام 2027 ستتم إعادة توطين أكثر من 34000 أسرة في قره باغ وشرق زانجيزور، وخلال ذلك سيتم بناء الدور السكنية ومرافق البنية التحتية المختلفة.

المصدر: نوفوستي