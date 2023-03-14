علييف: قمنا بإعادة توطين 400 لاجئ سابق في قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن إعادة توطين أكثر من 400 لاجئ أذربيجاني سابق في إقليم قره باغ.

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وقال علييف خلال لقائه مع رؤساء الشركات الألمانية الرائدة والذي عقد في برلين: "تعد إعادة إعمار أراضي قره باغ المحررة واحدة من خططنا الرئيسية للمستقبل. وهذه الأراضي التي تعادل مساحتها مساحة لبنان، مدمرة بالكامل. لقد وضعنا برنامجا ونفذنا أول مشروع وقمنا بإعادة توطين أكثر من 400 لاجئ سابق. ونخطط لإعادة توطين مئات الآلاف من اللاجئين السابقين".

وبدأت باكو في القيام بأعمال إعادة الإعمار في إقليم قره باغ بعد توقيع الاتفاقية الثلاثية بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر عام 2020. وقال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، سابقا، إن باكو قد خصصت أكثر من 3 مليارات دولار لإعادة إعمار قره باغ.

المصدر: تاس