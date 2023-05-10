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حاكم فورونيج: إحباط محاولة هجوم مسيرات أوكرانية على موقع عسكري

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حاكم فورونيج: إحباط محاولة هجوم مسيرات أوكرانية على موقع عسكري
Globallookpress
طائرة مسيرة أوكرانية (صورة من الأرشيف)
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أعلن حاكم مقاطعة فيورنيج الروسية ألكسندر غوسيف، أنه في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء "تم إحباط محاولة هجوم بطائرتين بدون طيار للعدو" على موقع عسكري في أراضي المقاطعة.

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وأوضح غوسيف عبر "تلغرام" أنه "نتيجة إجراءات التصدي، تم إسقاط إحدى المسيرتين، بينما انحرفت الثانية عن مسارها وسقطت.

وأشار الحاكم إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع وكالات إنفاذ القانون والقيادة العسكرية في المنطقة، ويجري تنفيذ جملة إجراءات إضافية بهدف تعزيز الأمن.

المصدر: RT

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