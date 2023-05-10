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هجوم بسلاح أبيض على دار للأيتام في بولندا

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هجوم بسلاح أبيض على دار للأيتام في بولندا
AP
بولندا، أرشيف
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قتلت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وأصيب 5 أطفال طعنا في هجوم على دار للأيتام في مدينة توميسلافيتسي في بولندا.

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ونقلت وكالة "PAP" عن المتحدثة باسم الشرطة المحلية، أنيتا سوبيراي، اليوم الأربعاء، قولها: "وفق معلومات تمهيدية، اقتحم صبي يبلغ من العمر 19 عاما مبنى دارا للأيتام وهاجم 10 أطفال بالسكين لأسباب مجهولة. نتيجة لذلك قتلت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في مكان الحادث، كما تم نقل 5 أشخاص آخرين إلى المستشفى، ولا شيء يهدد حياتهم".

وأضافت أن الحادث وقع أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن الشرطة تمكنت من احتجاز المهاجم.

المصدر: تاس

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