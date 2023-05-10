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مصدر عسكري: المدفعية الروسية تفشل 3 محاولات أوكرانية لتناوب وحداتها

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مصدر عسكري: المدفعية الروسية تفشل 3 محاولات أوكرانية لتناوب وحداتها
Sputnik
أرشيف
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أكد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "غرب" سيرغي زيبينسكي أن مدفعية المجموعة أفشلت 3 محاولات أوكرانية لإجراء تناوب لقواتها، كما دمرت منظومة "أكاتسيا" ذاتية الحركة.

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وقال إنه خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك نفذ الطيران الهجومي الروسي 10 ضربات على أماكن تمركز القوات الأوكرانية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الميكانيكي المنفصل الـ14 و3 ألوية للدفاع الإقليمي في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول.

وتابع: "أفشلت نيران المدفعية 3 محاولات أوكرانية لتناوب وحداتها في المواقع الأمامية في منطقة التجمعات السكنية دفوريتشنويه وسينكوفكا وتابايفكا. كما دمرت منظومة "غراد" الصاروخية منظومة "أكاتسيا" ذاتية الحركة للعدو في منطقة التجمع السكني فولتشي".

المصدر: نوفوستي

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