مصدر: القوات الروسية قضت على مجموعة استطلاع أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
Sputnik
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أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "شرق" ألكسندر غوردييف بأن الوحدات الأمامية للمجموعة قضت بدعم من مدافع الهاون على مجموعة استطلاع أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال غوردييف: "في اتجاه جنوب دونيتسك قضت الوحدات الأمامية لمجموعة "شرق" بدعم من بطارية هاون على مجموعة استطلاع للعدو".
وأضاف أن طاقم منظومة "توس-1" الثقيلة دمر معقلا للعدو يقع جنوب شرق قرية فوديانويه.
وتابع: "دمر طاقم مدفع الهاون ذاتية الدفع من طراز "تولبان" "نقطة مرابطة مؤقتة لجنود العدو في منطقة التجمع السكني فيليكايا نوفوسيولكا".
المصدر: تاس