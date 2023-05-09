البنتاغون يكشف قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

أعلن البنتاغون أن إجمالي قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بلغ 37.6 مليار دولار منذ وصول إدارة الرئيس جو بايدن إلى السلطة.

وجاء في التقرير: "إجمالا، الولايات المتحدة قدمت تعهدات بأكثر من 37.6 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".

وتجاوز حجم المساعدات المقدمة إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة 36.9 مليار دولار.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا يبلغ حجمها 1.2 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي