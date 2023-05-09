نتنياهو: نحن في خضم عملية عسكرية ومستعدون لأي تطور في الميدان

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستعداد الجيش الإسرائيلي لحرب متعددة الجبهات، وأن تل أبيب مستعدة لأي تطورات في الميدان.

وقال نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" الإسرائيلي اليوم الثلاثاء: "نحن في خضم عملية عسكرية، ومستعدون لأي تطور، ومن سيؤذينا ستؤذيه".

وأضاف نتنياهو تعليقا على استهداف إسرائيل فجر أمس الاثنين لثلاثة من قادة "سرايا القدس"الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، قائلا: "هؤلاء القادة مسؤولون عن إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل، وتوجيه عمليات في الضفة الغربية ضد إسرائيل".

وأجرى نتنياهو تقييما أمنيا موسعا قبيل جلسة "الكبينت"، بحضور وزير الجيش الاسرائيلي، ورئيس الشاباك، ورئيس الأركان، ورئيس الموساد، ومستشار الأمن القومي، ووزير الشؤون الاستراتيجية، والسكرتير العسكري لنتنياهو، وغيرهم.

وذكرت قناة "كان العبرية" أن نتنياهو سيطالب الوزراء بالموافقة على شن عملية عسكرية، وتفويض رئيس الوزراء ووزير الجيش الاسرائيلي لاتخاذ القرارات دون عقد مجلس الوزراء.

وأضافت القناة أنه سيتم الموافقة على إمكانية تجنيد آلاف جنود الاحتياط، وفقا لتقييمات الوضع والحاجة.

وافادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من اليوم، بأن إسرائيل أطلقت اليوم عملية "السهم الواقي"، مشيرة إلى أن الاستعداد لهذه العملية بدأ منذ الأسبوع الماضي.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية