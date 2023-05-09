رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف للقاء زيلينسكي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تغريدة على تويتر، إنها وصلت إلى كييف لمقابلة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وأضافت: "أنا سعيدة بالعودة إلى كييف. هنا توجد القيم التي نعتز بها وهنا تتم حمايتها والدفاع عنها كل يوم. لذلك هذا هو المكان الأنسب للاحتفال بيوم أوروبا. أرحب بقرار فلاديمير زيلينسكي بجعل مايو 9 يوم أوروبا هنا في أوكرانيا".

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وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير، قد أعلن يوم الاثنين أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعتزم زيارة أوكرانيا يوم الثلاثاء والاجتماع مع زيلينسكي.

في وقت سابق، أحال زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني يقترح فيه تغيير تاريخ الاحتفال بيوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية من 9 مايو إلى 8 مايو.

كما أقر زيلينسكي الاحتفال بـ"يوم أوروبا" في أوكرانيا في 9 مايو من كل عام، وقال في مرسوم له: "تحقيقا للهوية الأوروبية للشعب الأوكراني.. قررت تأسيس يوم أوروبا في أوكرانيا، على أن يتم الاحتفال به سنويا في 9 مايو مع دول الاتحاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي