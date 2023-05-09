ساندو: مولدوفا تحتفل في 9 مايو بيوم السلام

صرحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو بأن جمهوريتها تحتفل في 9 مايو بيوم السلام، داعية إلى تكريم ذكرى من ضحوا بأرواحهم لإنقاذ الآخرين.

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ووضع ممثلو السلطات المولدافية، اليوم الثلاثاء، الزهور على تمثال "اللهب الأبدي" في مجمع "الخلود" التذكاري في العاصمة كيشيناو. وشارك في هذه المراسم رئيسة الدولة مايو ساندو ورئيس البرلمان إيغور غروسو ورئيس الوزراء دورين ريسين ووزيرة الداخلية آنا ريفينكو ومسؤولون آخرون.

وقالت ساندو: "لقد اجتمعنا لتكريم ذكرى عشرات الملايين من الأشخاص الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية. نحن هنا لتكريم ذكرى الأبطال الذين قدموا أكبر تضحية ممكنة وضحوا بحياتهم لإنقاذ أرواح أناس آخرين".

وردا على سؤال حول اسم العيد التي تحتفل به مولدوفا في 9 مايو أجابت ساندو: "نحتفل بيوم السلام".

وتم بناء المجمع التذكاري "الخلود" في كيشيناو تخليدا لذكرى الجنود الذين لقوا حتفهم في معارك تحرير مولدوفا من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى. وقاتل حوالي 400 ألف من سكان مولدوفا في صفوف الجيش الأحمر، ومنحت جوائز الدولة لـ250 ألفا منهم، وأصبح 19 شخصا من أبطال الاتحاد السوفيتي.

المصدر: تاس