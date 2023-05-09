أردوغان يعرب للبرهان عن استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات السودانية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التطورات في السودان.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن أردوغان أعرب للبرهان عن قلقه من زيادة الضحايا والمصابين جراء "اقتتال الأشقاء" في السودان.

كما أبلغ أردوغان البرهان أنه "في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن تركيا على استعداد لاستضافتها"، مؤكدا مواصلة تركيا جهودها بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني.

كما بحث الجانبان التطورات المتعلقة بأمن المواطنين الأتراك في السودان، وعمليات إجلائهم من هناك.

وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش، وقوات "الدعم السريع"، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

المصدر: "الأناضول"