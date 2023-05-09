لابيد: أغلقنا الحساب مع قادة الجهاد الإسلامي

بارك زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرا أن "الحساب أغلق مع قادة حركة الجهاد الإسلامي".

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وقال لابيد في تغريدة عبر تويتر: "الرد الإسرائيلي في المكان والزمان المناسبين لنا، وبعد جمع المعلومات الاستخباراتية وملاحقة خطوات قادة الجهاد الإسلامي في غزة تم إغلاق الحساب معهم".

מחזק את כוחות הבטחון על המבצע נגד הגא״פ בעזה. ארגוני הטרור ברצועה יודעים הבוקר שקהיליית המודיעין וכוחות הבטחון עוקבים אחרי כל צעד שלהם והחשבון איתם יסגר. תגובה ישראלית תקיפה במקום ובזמן שטוב לנו, היא הדרך להתמודד מול הטרור מעזה. נגבה כל פעילות מבצעית למען הגנה על תושבי הדרום — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) May 9, 2023

وأغار الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على 10 مواقع في قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، مستهدفا 3 قيادات بارزة بحركة الجهاد هم جهاد غنام طارق عزالدين وخليل البهتيني، زعم أنهم اتخذوا قرارت وشاركوا في عمليات إطلاق الصواريخ من غزة في الآونة الأخيرة.

وأدى القصف الإسرائيلي، إلى مقتل 13 شخصا وإصابة قرابة 20 آخرين، هم عائلات قادة الجهاد الإسلامي الذين استهدفتهم الغارات الإسرائيلية.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عددا من الإجراءات الخاصة، بينها خططا للإجلاء من مستوطنات محيط غزة، وتغيير مسارات الطيران، وإغلاق طرقات ومحطات قطار، وفتح ملاجئ.

كما من المرتقب أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية المصغرة برئاسة نتنياهو لبحث آخر التطورات.

المصدر: RT