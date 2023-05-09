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لابيد: أغلقنا الحساب مع قادة الجهاد الإسلامي

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لابيد: أغلقنا الحساب مع قادة الجهاد الإسلامي
Globallookpress
يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية
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بارك زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرا أن "الحساب أغلق مع قادة حركة الجهاد الإسلامي".

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وقال لابيد في تغريدة عبر تويتر: "الرد الإسرائيلي في المكان والزمان المناسبين لنا، وبعد جمع المعلومات الاستخباراتية وملاحقة خطوات قادة الجهاد الإسلامي في غزة تم إغلاق الحساب معهم".

وأغار الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على 10 مواقع في قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، مستهدفا 3 قيادات بارزة بحركة الجهاد هم جهاد غنام طارق عزالدين وخليل البهتيني، زعم أنهم اتخذوا قرارت وشاركوا في عمليات إطلاق الصواريخ من غزة في الآونة الأخيرة. 

وأدى القصف الإسرائيلي، إلى مقتل 13 شخصا وإصابة قرابة 20 آخرين، هم عائلات قادة الجهاد الإسلامي الذين استهدفتهم الغارات الإسرائيلية.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عددا من الإجراءات الخاصة، بينها خططا للإجلاء من مستوطنات محيط غزة، وتغيير مسارات الطيران، وإغلاق طرقات ومحطات قطار، وفتح ملاجئ.

كما من المرتقب أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية المصغرة برئاسة نتنياهو لبحث آخر التطورات.

المصدر: RT

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