الجبهة الداخلية بإسرائيل تستنفر: خطط للإجلاء وتغيير مسار حركة الطيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء، "وضعا خاصا على الجبهة الداخلية"، عقب غارات شنها الطيران الإسرائيلي على غزة بإطار عملية أطلق عليها الجيش الإسرائيلي "السهم الواقي".

إقرأ المزيد

وأعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق غسان عليان الليلة عن إغلاق معبري إيرز وكرم شالوم لتنقل الأفراد والبضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل وبالعكس، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري وحتى إشعار آخر.

كما دعا المنسق سكان منطقة غلاف غزة، بناء على تقييم الوضع الأمني، إلى البقاء بالقرب من المناطق المحصنة حتى إشعار آخر.

ونشر موقع الطوارئ في إسرائيل، توجيهات خاصة للجبهة الداخلية في المناطق التي تبعد 40 كيلومتر عن قطاع غزة وهي سارية المفعول من يوم الثلاثاء الساعة 02:30 وحتى يوم الأربعاء الساعة 18:00.

RT

وصادق غالانت على خطة لإجلاء سكان غلاف غزة إلى مناطق أخرى عند الحاجة، كما وافق على تعبئة الاحتياطيات "للمواقع المطلوبة حسب الحاجة".

من جهة أخرى، أعلن تغيير مسار حركة الطيران إلى مطار بن غوريون، فيما تم إيقاف حركة القطارات جنوبي عسقلان.

وبناء على تقييم الوضع تقرر إغلاق طرقات ومواقع، والانتقال إلى طرق بديلة في المناطق المتاخمة للسياج الأمني في منطقة الغلاف.

ومن المقرر أن يجتمع الكابينت الأمني المصغر الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

المصدر: RT