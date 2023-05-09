الخارجية الصينية ترد على كندا بطرد دبلوماسي كندي من القنصلية في شنغهاي

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعلن دبلوماسيا كنديا من القنصلية في شنغهاي شخصا غير مرغوب فيه وتطرده ردا على طرد كندا لدبلوماسي صيني.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء: "ردا على خطوة كندية غير مبررة قررت الصين اتخاذ إجراءات مضادة وإعلان قنصل القنصلية الكندية العامة في شنغهاي جينيفر لين لالوند شخصية غير مرغوب فيها".

وأضاف البيان أن السلطات الصينية "تطلب منه مغادرة الأراضي الصينية بحلول 13 مايو الجاري".

المصدر: تاس