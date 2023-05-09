بن غفير: حان الوقت الآن

علق كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش، على القصف الإسرائيلي المفاجئ على قطاع غزة.

وقال بن غفير في تغريدة على "تويتر": "حان الوقت الآن".

הגיע הזמן! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 8, 2023

وأضاف: "أهنئ رئيس الوزراء على النشاط الاستباقي في غزة، هذه بداية جيدة، آن الأوان لتغيير السياسة تجاه غزة".

من جهته قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "بالوقت والزمان المناسبين.. شكرا للجيش وقوات الأمن على التنفيذ ولرئيس الوزراء وقوات الأمن على الصدارة"، وفق تعبيره.

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وقصفت القوات الإسرائيلية فجر الثلاثاء بشكل مفاجئ عدة أهداف في القطاع، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلن متحدث باسم الجيش عن قصف أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بمقتل 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة بقصف للطيران الإسرائيلي على القطاع.

ونقل عن مصدر في الجهاد الإسلامي أن القادة الثلاثة هم جهاد غنام، وخليل البهتيني، وقيادي ثالث لم يتم التحقق من هويته بعد.

كما أكد وصول عدد من الإصابات لمشفى النجار برفح جراء قصف شقة سكنية بحي الجنينة برفح وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

جدير بالذكر أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية علقت الدراسة في منطقة غلاف غزة ووسط النقب، فيما طلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ.

المصدر: RT + وسائل إعلام