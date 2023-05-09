رئيس نيكاراغوا يهنئ روسيا بعيد النصر والانتصارات القادمة

هنأ رئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيغا، الشعب الروسي بالذكرى الـ78 لانتصاره على النازية في الحرب العالمية الثانية، و"الانتصارات القادمة التي من المؤكد أنها ستتحقق".

وقال أورتيغا: "في الذكرى الـ78 للنصر العظيم للاتحاد السوفيتي وشعوبه على الفاشية الهتلرية، التي يعتزم أعداء الحرية والصالح العام إحياءها اليوم. نحييكم باسم جميع أبطال نيكاراغوا".

وهنأ رئيس نيكاراغوا نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والعائلات الروسية "بالانتصارات التي تحققت، والانتصارات التي من المؤكد أنها ستتحقق".

المصدر: RT