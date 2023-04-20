أورتيغا: أبناء هتلر يحكمون أوكرانيا.. وروسيا تقاتل من أجل السلام ضد "أوركسترا إرهابية" بقيادة واشنطن

صرح الرئيس النيكاراغوي، دانيال أورتيغا، بأن روسيا تخوض حربا من أجل السلام في أوكرانيا في ظل وجود "أوركسترا إرهابية دولية" من دول حلف الناتو التي تتحكم فيها الولايات المتحدة.

وقال أورتيغا، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي للسلام في نيكاراغوا، بثتها قناة "كانال 4": "يطارد حلف الناتو روسيا، وطوقها بالكثير من الأسلحة والكثير من القواعد العسكرية، والولايات المتحدة تقود أوركسترا إرهابية دولية.. لقد نشأت حالة صعبة ومعقدة ومؤلمة، وموت أي إنسان موجع".

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وأضاف أورتيغا: "تقاتل روسيا من أجل السلام، ليس ضد أمة معينة بل ضد الفاشيين والنازيين الذين قاموا بانقلاب في أوكرانيا قبل 16 عاما .. أبناء هتلر هم الذين يحكمون ذلك البلد".

وأفاد رئيس نيكاراغوا الذي اجتمع الأربعاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يقوم بجولة في أمريكا اللاتينية، أن جزءا من محادثتهما تم تخصيصه لقضايا السلام.

وكانت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، ودول أوروبية أخرى، قدمت مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا، في محاولة لمنع روسيا من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الروسية الخاصة التي انطلقت في 24 فبراير 2022، والمتمثلة في حماية سكان دونباس وإزالة التهديدات التي تصدر من أراضي أوكرانيا لأمن روسيا.

المصدر: وكالات