أوكرانيا تعلن تلقيها قرضا بقيمة 190 مليون يورو من البنك الدولي لسداد رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الاثنين، استلامها ما يقرب من 190 مليون يورو من البنك الدولي كقرض، لتغطية رواتب الموظفين الحكوميين، والمعلمين.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشر عبر موقعها الرسمي، أن "الصندوق العام لميزانية الدولة الأوكرانية تلقى مبلغ 189.32 مليون يورو كتمويل من البنك الدولي، كما تم توفير الأموال بشروط مواتية من قبل المؤسسة الدولية للتنمية IDA".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استخدام هذه الأموال لسداد جزء من نفقات الموازنة العامة للدولة، لضمان تسديد رواتب موظفي الهيئات الحكومية والمعلمين لشهر فبراير 2023.

وتبلغ فترة استحقاق قرض البنك الدولي للتنمية 10 سنوات مع فترة سماح مدتها أربع سنوات.

وأفاد وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، في شهر أبريل الماضي، بأنه منذ عام 2022، تم اجتذاب 14 مليار دولار و 1.2 مليار يورو من المساعدات الخارجية من البنك الدولي في إطار الصندوق الاستئماني لتمويل الميزانية.

وفي وقت سابق، ذكر مارشينكو أن عجز الموازنة الأوكرانية بلغ حوالي 5 مليارات دولار شهريا ويتم تلقي ثلثي الميزانية من القروض والمنح الخارجية، بينما يقع ثلاثة أرباع الإنفاق في الميزانية على الاحتياجات العسكرية.

المصدر: نوفوستي