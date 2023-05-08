أوكرانيون يثيرون أعمال شغب لعرقلة انطلاق "الفوج الخالد" في باريس

أفاد مراسل "نوفوستي"، بأن الشرطة في باريس طردت محرضين مع رموز أوكرانية وشعارات مناهضة لروسيا، من ساحة الجمهورية حيث بدأ تجمع المشاركين في "الفوج الخالد".

وبدأت الفعالية في الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت موسكو) في ساحة الجمهورية، حيث تجري المظاهرات تقليديا في باريس. وتقوم مجموعة من الشرطة ورجال الأمن الفرنسيين بمراقبة الحفاظ على الأمن والنظام العام هناك.

إقرأ المزيد

ووفقا للمراسل، بدأ محرضون يحملون شعارات رموز أوكرانية بالاقتراب من مكان تجمع الفعالية ورددوا شعارات مناهضة لروسيا. ولكن سرعان ما طردتهم الشرطة الفرنسية من الميدان.

واتجه المشاركون في موكب "الفوج الخالد" نحو مقبرة بيرلاشيز، وهم ينشدون أغاني من زمن الحرب الوطنية العظمى.

في وقت سابق، أخبر السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف مراسل "نوفوستي"، بأن السلطات الفرنسية منحت الإذن هذه السنة لتنفيذ فعالية الفوج الخالد بشكلها التقليدي.

المصدر: نوفوستي