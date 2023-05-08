"قياس عملاق بعصا قزم".. بكين تؤكد أن علاقاتها مع موسكو تجاوزت "الأنماط القديمة"

صرح وزير خارجية الصين تشين قانغ بأن صمود العلاقات الصينية الروسية منذ فترة طويلة أمام اختبارات تغيرات الأوضاع الدولية، يرجع أهم أسبابه إلى إيجاد طرق صحيحة للتعامل بين البلدين.

وأوضح تشين في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن هذه الطريق تتسم بالثقة الاستراتيجية المتبادلة وحسن الجوار، وتتمسك بعدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف طرف ثالث، وتسعى إلى الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون والكسب المشترك.

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وقال الوزير إن هذه العلاقة "تتجاوز تماما العقلية القديمة والنمط القديم من لعبة "المحصلة الصفرية" والمواجهة بين المعسكرات، وهي لا تشكل تهديدا لأي دولة في العالم، ولا تتأثر بتشويش أو زرع الخلاف من قبل أي طرف ثالث، وتمثل اتجاها صحيحا لتقدم العصر وتطور التاريخ".

واعتبر أن سعي "قلة قليلة من الدول" لإثارة ما يسمى "التحالف بين الصين وروسيا"، لا يعدو كونه أكثر من "قياس عملاق بعصا قزم"، ويمثل نموذجا من عقلية الحرب الباردة، ويجسد أيضا نظرة للعالم ناقصة عفا عليها الزمن، إذ إنها ترى التحالف والمجابهة في العالم أحادي القطب فقط، ولا ترى التعاون والكسب المشترك في العالم متعدد الأقطاب.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن "الصين وروسيا ستواصلان مساعيهما من أجل دفع علاقات شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد، والحفاظ على المنظومة الدولية، والتمسك بتعددية الأطراف الحقيقية، والدفع بتعددية الأقطاب في العالم، ودمقرطة العلاقات الدولية، وتقديم مساهمة مطلوبة في تطور وتقدم البشرية".

المصدر: "الشرق الأوسط"