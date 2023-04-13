لافروف مع نظير الصيني: العلاقات بين روسيا والصين تعزز الاستقرار(فيديو)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع بسمرقند مع نظيره الصيني تشين غانغ إن العلاقات بين موسكو وبكين تثبت الاستقرار وتكرار الاجتماعات واللقاءات الثنائية له ما يبرره.

وأضاف وزير الخارجية خلال اللقاء: "العلاقات بين البلدين تظهر وتثبت الاستقرارية. في الوضع الحالي، تكرار الاجتماعات له ما يبرره تماما.. نتائج زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ إلى روسيا مؤخرا هو تأكيد آخر على آفاق تفاعلنا الاستراتيجي وشراكتنا الشاملة".

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وتابع لافروف قائلا: "وبالطبع فإن تلك القرارات التي اتخذت تاريخية تتطلب منا تكثيف الجهود في جميع مجالات تفاعلنا سواء من حيث تعميق التعاون الثنائي أو فيما يتعلق بالمشاكل الإقليمية والدولية".

لذلك، وفقا لوزير الخارجية الروسي، فإن اجتماع اليوم يأتي في وقت مناسب جدا. "أنا سعيد جدا بهذه الفرصة الجديدة للتواصل".

من جهته أشار وزير الخارجية الصيني تشين غانغ إلى أن "الوضع الدولي الحالي يتغير أمام أعيننا مباشرة، الأمر الذي يفرض ضرورة الحفاظ على الاتصالات الاستراتيجية بين روسيا والصين".

وشدد على أن "الجانب الصيني مستعد، مع الشركاء الروس، للوفاء بالاتفاقيات الهامة على أعلى مستوى، لتعزيز الديناميكيات العالية للعلاقات الثنائية (الصينية الروسية)".

وعقد وزراء خارجية روسيا والصين وإيران ووزير الدولة للشؤون الخارجية الباكستاني صباح اليوم الخميس اجتماعا في إطار المؤتمر الوزاري لدول الجوار لأفغانستان. في سمرقند.

المصدر: تاس