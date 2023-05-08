عمدة كييف يعلن تعرض المدينة لأكبر هجوم منذ بداية العملية الخاصة
AP
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أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو أن كييف تعرضت الليلة الماضية لأكبر هجوم منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال كليتشكو في بث لقناة "كييف"، اليوم الاثنين: "إنه أكبر هجوم... على مدينتنا".
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية في الليلة الماضية بوقوع انفجارات قوية في مدن ومناطق أوكرانية مختلفة بما فيها كييف. وفيما بعد أعلنت إدارة كييف عن تدمير خزان بوقود الديزل في منطقة سولومينسكي بالمدينة. كما أفادت بوقوع انفجارات واشتعال حريق في مدينة أوديسا.
المصدر: نوفوستي