أوكرانيا: مساحة حريق المستودع في ضواحي أوديسا تتجاوز 10 آلاف متر مربع

أعلنت المتحدثة باسم قوات الدفاع الأوكرانية "الجنوب" ناتاليا غومينيوك أن مساحة الحريق في مستودع في منطقة أوديسا بلغت 10 آلاف متر مربع.

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وقالت في بث الماراثون التلفزيوني الوطني "الأخبار الموحدة": "اشتعلت حرائق في المناطق التي أصابتها الصواريخ. وفي المستودع تبلغ مساحة الحريق أكثر من 10 آلاف متر مربع".

وأضافت أن الحديث كان يدور عن حرائق خطيرة للغاية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه قد تم إخمادها.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية ليل الاثنين بوقوع سلسلة من الانفجارات في مدن ومناطق أوكرانية بما فيها كييف بعد إنذار من غارة جوية. كما أفادت بوقوع انفجارات واشتعال حريق فى أوديسا.

من جهته أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" بمنطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف بتنفيذ ضربة على مستودعات ومواقع تابعة للجيش الأوكراني في الجزء الخاضع لكييف من منطقة زابوروجيه. وتابع أنه تم سماع سلسلة من الانفجارات في الليلة الماضية في أجزاء مختلفة من مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي