توكايف يقوم بزيارة إلى روسيا في 8-9 مايو الجاري

صرح الناطق باسم الرئاسة الكازاخية روسلان جيلديباي، اليوم الاثنين، بأن رئيس البلاد قاسم جومارت توكايف سيقوم في 8-9 مايو الجاري بزيارة عمل إلى روسيا وسيحضر عرض النصر في موسكو.

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وجاء في بيان صدر عن جيلديباي ونشر في صفحته على "فيسبوك": في 8-9 مايو الجاري سيقوم رئيس الدولة بزيارة عمل إلى روسيا. وفي مقاطعة تفير الروسية سيزور الرئيس نصب رجيفسكي التذكاري لتكريم ذكرى الجنود الكازاخيين من فرقتي 100 و101 الذين لقوا حتفهم في واحدة من أكبر المعارك للحرب الوطنية العظمى.

وأضاف البيان أن توكايف سيزور أيضا المقبرة الجماعية في قرية تروبينو، حيث دفن عمه قاسم بولتايف. كان من بين المشاركين في معركة رزيف حوالي 22 ألف جندي وضابط تم تجنيدهم في كازاخستان".

وتابع أنه في 9 مايو سيشارك توكايف في العرض المكرس للذكرى الـ78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في موسكو.

المصدر: تاس