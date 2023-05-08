تشاووش أوغلو: اللقاء بين أردوغان والأسد قد يتم في العام الجاري

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن اللقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد قد يعقد خلال العام الجاري.

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وردا على سؤال حول احتمال إجراء لقاء بين أردوغان والأسد بعد لقاء وزراء خارجية كل من تركيا وسوريا وروسيا وإيران في موسكو في 10 مايو الجاري قال تشاووش أوغلو: "المرحلة التالية هي لقاء للرئيسين. وآمل ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا، وسيتم اللقاء خلال العام الجاري".

وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سابقا، ردا على سؤال بشأن احتمال إجراء لقاء مع الأسد، بأنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خارطة الطريق حول سوريا التي تقضي بإجراء لقاء بين رئيسي البلدين، لكن يجب أن تجري قبله اجتماعات على مستوى وزراء الدفاع وأجهزة المخابرات والخارجية. وعقدت هذه الاجتماعات باستثناء الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، في موسكو. ومن المقرر عقد اجتماع وزراء الخارجية في أوائل الشهر الجاري في العاصمة الروسية أيضا. بدوره أكد بشار الأسد أنه غير مستعد للقاء أردوغان إلا بعد انسحاب القوات التركية من سوريا.

المصدر: نوفوستي