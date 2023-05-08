بيسكوف يعلق على تصريح رئيس الاستخبارات الأوكرانية حول قتل الروس

اعتبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تصريح رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف حول قتل الروس "في جميع أنحاء العالم" يدل على أن نظام كييف ممول ومنظم للإرهاب.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "أولا، إنه تصريح هائل حقا. ثانيا، هذا البيان الذي أدلى به بودانوف هو تأكيد مباشر على أن نظام كييف لا يمول نشاطا إرهابيا فحسب بل هو منظم مباشر لهذا النشاط.

وأضاف أن هذا البيان يعطي "صفة مهمة أخرى لنظام كييف".

وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، سابقا، في حديث لـ "Yahoo News"، إنهم "قتلوا وسيستمرون في قتل الروس في جميع أنحاء العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا". هكذا أجاب بودانوف على سؤال الموقع بشأن التورط المحتمل للجانب الأوكراني في مقتل عالمة السياسة الروسية داريا دوغينا.

المصدر: نوفوستي