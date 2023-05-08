بالفيديو.. رشق حافلة رئيس بلدية اسطنبول بالحجارة

رشق محتجون غاضبون يوم أمس الأحد حافلة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بالحجارة أثناء قيامه بجولة انتخابية في المنطقة قبل الانتخابات العامة المقررة نهاية الأسبوع المقبل.

وأظهرت صور نشرها مكتب رئيس بلدية اسطنبول المعارض تحطم نوافذ الحافلة أثناء توقفها في مدينة أرضروم بشرق البلاد.

وكان إمام أوغلو يلقي خطابا من على سطح الحافلة عندما أُجبر على الاحتماء والمغادرة.

#Turkey: Candidate for vice presidency & Istanbul mayor Ekrem Imamoglu had to cancel his rally in #Erzurum after stones were thrown at him as he addressed his supporters. “Police watched as it happened. It’s a planned provocation,” he says. 7 got injured.pic.twitter.com/qbhHcN2GTS — Berza Simsek (@berzasimsek) May 7, 2023

وأظهرت صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة، وهي تلجأ لخراطيم المياه لتفريق مجموعة من المحتجين الذين لاحقوا الحافلة ورشقوها بالحجارة.

Police watch as stone-throwing thugs attack Istanbul mayor & opposition VP candidate Ekrem İmamoğlu's campaign bus in the city of Erzurum pic.twitter.com/YP9r2qATen — Aylin Yardımcı (@aylinyardimci) May 7, 2023

ووصف إمام أوغلو الحادث بأنه استفزاز وطالب بتفسيرات من المسؤولين المحليين. وذكرت تقارير إعلامية تركية أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة.

Things got ugly today in Erzurum. Istanbul's mayor Ekrem Imamoglu was attacked by a group hurling stones while campaigning for the opposition. Numerous supporters were injured. From all accounts, the police did not intervene. Luckily, he was OK, but it was too close for comfort. pic.twitter.com/KdzLrI1wfS — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) May 8, 2023

ويقوم إمام أوغلو بحملة دعما لمرشح المعارضة للرئاسة كمال كيليتشدار أوغلو. وقد وعد رئيس بلدية إسطنبول الذي يتمتع بشعبية كبيرة بتولي منصب نائب الرئيس في حال فوز كيليتشدار أوغلو.

المصدر: "أ ف ب"