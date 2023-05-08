استطلاع: الغالبية الأمريكية تعتبر أن بايدن غير مؤهل عقليا لإدارة البلاد

أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية الأمريكيين لا يعتقدون أن الرئيس جو بايدن، لديه اللياقة العقلية أو البدنية الكافية لقيادة البلاد لولاية ثانية.

وفي أعقاب إعلان بايدن الرسمي ترشحه لولاية جديدة، قال 63٪ من الأمريكيين في استطلاع جديد لـWashington Post وABC News إنهم لا يعتقدون أن الرئيس البالغ من العمر 80 عاما يتمتع بذكاء عقلي كاف لإدارة الدولة بشكل فعال و62٪ يعتقدون أن بايدن ليس في صحة بدنية جيدة كافية ليكون في المكتب البيضاوي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه عندما سئل الأمريكيون في الاستطلاع عما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بالذكاء الذهني للخدمة بفعالية، أجاب 54% بـ"نعم"، أما بالنسبة لصحته الجسدية، فإن 64٪ من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب (76 عاما) لائق للخدمة.

وقال 43٪ من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إن كلا من بايدن وترامب، أكبر من أن يخدما فترات جديدة إذا فاز أي منهما بانتخابات 2024. في حين قال 26٪ إن بايدن وحده كان أكبر من أن يتولى المنصب، وقال 1٪ فقط الشيء نفسه عن ترامب.

المصدر: "نيويورك بوست"