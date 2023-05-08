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نائبة أمريكية تحث العسكريين الأمريكيين على وقف "غزو وشيك"

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نائبة أمريكية تحث العسكريين الأمريكيين على وقف
AP
نائبة الكونغرس الأمريكي مارجوري تيلور غرين
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حثت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تيلور غرين العسكريين الأمريكيين على وقف ما وصفته بـ "غزو المهاجرين" الذي سيبدأ الأسبوع الجاري.

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وكتبت النائبة في صحفتها على "تويتر": "هذا ما يفعله جو بايدن ببلادنا. من الضروري إرسال عسكريينا إلى الحدود لوقف الغزو الوشيك الذي سيحدث في وقت لاحق من هذا الأسبوع عندما سيتم إلغاء "تيتل 42". لقد أصبح الوضع غير مستقر وهذه أزمة حقيقية للأمن الوطني".

ومن المتوقع أن يتم في الولايات المتحدة في 11 مايو الجاري إلغاء ما يسمى بـ "تيتل 42" من التشريع الذي أدخلته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والذي يسمح للسلطات بطرد المهاجرين القادمين من المناطق المتميزة بالمخاطر المرتفعة للإصابة بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أنه بعد إلغاء هذه المادة ستواجه الحدود الجنوبية للولايات المتحدة تدفقات هائلة للمهاجرين غير الشرعيين.

المصدر: نوفوستي

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