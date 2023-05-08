صحيفة: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على شركات صينية "تزود روسيا بأشباه الموصلات"

أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أنه للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على شركات صينية بزعم أنها "تزود روسيا بأشباه الموصلات".

وتم إدراج سبع شركات صينية في القائمة التي سيتم بحثها في مايو، وهي 3HC Semiconductors وKing-Pai Technology وSinno Electronics في هونج كونج وSigma Technology وAsia Pacific Links وTordan Industry وAlpha Trading Investments.

وتعمل جميع هذه الشركات في تطوير أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة والإلكترونيات.

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وجاء بمسودة وثيقة أعدتها المفوضية الأوروبية أنه "نظرا للدور الرئيسي للمكونات الإلكترونية التي يستخدمها المجمع الصناعي الحربي الروسي، من المناسب في قائمة العقوبات، إدراج بعض الشركات الناشطة في ابتكار وإنتاج وتوريد المكونات الإلكترونية للمجمع الصناعي الحربي الروسي".

المصدر: تاس