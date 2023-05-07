إسبانيا.. تفيكك شبكة دولية لتهريب الكوكايين من هولندا إلى المغرب

فككت إسبانيا شبكة دولية لتهريب الكوكايين من هولندا إلى المغرب عبر مليلية، بعد تحقيقات للشرطة والحرس المدني الإسباني أدت لتوقيف 21 شخصا وضبط ممنوعات بقيمة تفوق 3.6 مليون يورو.

يشار إلى التوقيفات المذكورة تضمنت تهمة ارتكاب جرائم ضد الصحة العامة وتزوير وثائق والانتماء إلى منظمة إجرامية، فضلا عن مصادرة حوالي 59 كيلوغراماً من الكوكايين و186 كيلوغراماً من الحشيش.

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هذا وتم خلال العملية ذاتها حجز ما يصل إلى نصف مليون يورو نقدا، و38 سيارة، وممتلكات وعقارات بقيمة 653.500 يورو، و49 حسابا مصرفيا، والعديد من المواد الإلكترونية، وهواتف محمولة حديثة وغيرها.

وفي تفاصيل اكتشاف نشاط هذه المنظمة، أكد بلاغ للحرس المدني الإسباني أن التحقيق في القضية بدأ بعد اكتشاف 15 كيلوغرامات من الكوكايين عالي الجودة في قاع زائف في صندوق سيارة حاول صاحبها الدخول بها إلى مليلية عبر الميناء.

وقادت خيوط هذه المحاولة إلى اكتشاف المنظمة التي تعمل بهيكلين، أحدهما مخصص لتهريب الحشيش عن طريق البحر من المغرب عبر قوارب نفاثة أو ترفيهية لدعم الهيكل الثاني ماديا لتمويل اقتناء الكوكايين من هولندا وبرشلونة لنقله إلى المغرب عبر مليلية.

المصدر: هسبريس