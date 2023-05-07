إصابة امرأة بقصف أوكراني على قرية في مقاطعة بيلغورود

قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود، إن قصفا أوكرانيا لقرية مورم الحدودية تسبب بإصابة امرأة بجروح.

وأضاف المحافظ: "تعرضت قرية موروم التابعة لمنطقة شيبيكينسكي، لقصف من جانب القوات الأوكرانية، وأسفر القصف عن إصابة امرأة بشكل خطير في الأطراف السفلية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وتتعرض أراضي مقاطعة بيلغورود للقصف بشكل دوري من جانب أوكرانيا منذ 24 فبراير عام 2022.

ويسري في المقاطعة، المستوى المرتفع (الأصفر) من التهديد الإرهابي منذ 11 أبريل. وتقع قرية موروم على بعد حوالي 8 كيلومترات من الحدود الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي