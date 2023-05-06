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إصابة مواطن نتيجة قصف أوكراني على بيلغورود الروسية

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إصابة مواطن نتيجة قصف أوكراني على بيلغورود الروسية
Globallookpress
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قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة  بيلغورود، القريبة من الحدود مع أوكرانيا، إن أحد المواطنين أصيب بجروح نتيجة القصف المستمر على مدينة شيبكينو في المقاطعة.

وأضاف المحافظ: "هناك قصف مستمر على مدينة شيبكينو. بدأنا بتنبيه المواطنين عبر الرسائل النصية القصيرة وشددنا فيها على ضرورة الاختباء في مكان آمن. وحسب المعلومات المتوفرة هناك مصاب واحد".

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وأشار غلادكوف إلى أن فلاديمير جدانوف عمدة مدينة شيبكينو، وكذلك ممثلي كل الخدمات الميدانية يتواجدون في مواقعهم في المدينة.

وأكد المحافظ على أن السلطات ستقدم جميع المعلومات الإضافية لاحقا.

المصدر: تاس

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