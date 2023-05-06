إصابة مواطن نتيجة قصف أوكراني على بيلغورود الروسية

قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود، القريبة من الحدود مع أوكرانيا، إن أحد المواطنين أصيب بجروح نتيجة القصف المستمر على مدينة شيبكينو في المقاطعة.

وأضاف المحافظ: "هناك قصف مستمر على مدينة شيبكينو. بدأنا بتنبيه المواطنين عبر الرسائل النصية القصيرة وشددنا فيها على ضرورة الاختباء في مكان آمن. وحسب المعلومات المتوفرة هناك مصاب واحد".

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وأشار غلادكوف إلى أن فلاديمير جدانوف عمدة مدينة شيبكينو، وكذلك ممثلي كل الخدمات الميدانية يتواجدون في مواقعهم في المدينة.

وأكد المحافظ على أن السلطات ستقدم جميع المعلومات الإضافية لاحقا.

المصدر: تاس