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بيلغورود الروسية تتعرض مجددا لقصف أوكراني

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بيلغورود الروسية تتعرض مجددا لقصف أوكراني
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أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت اليوم الأحد قريتين حدوديتين، وذلك بعد استهداف قرية أخرى أمس السبت.

وكتب الحاكم عبر "تلغرام" أن قذائف أوكرانية أصابت مبنيين سكنيين ومستودعا في قرية فوزنيسينوفكا، ما أدى إلى تضررها دون وقوع ضحايا أو إصابات.

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وقبل ذلك بقليل ذكر غلادكوف أن أضرارا لحقت بـ 4 منازل في قرية تيشينكا نتيجة استهدافها بقذائف أوكرانية، دون وقوع إصابات أيضا.

وأمس السبت أطلقت القوات الأوكرانية 12 قذيفة مدفعية على قرية أرخانغيلسكويه، ما أدى إلى نفوق عشر بقرات وتدمير جدران وسقف حظيرة الأبقار ومستودع للحبوب ومبنى مزرعة.

المصدر: RT

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